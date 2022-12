Sebastian Schmid, Chefredaktion

Sebastian ist profunder Finanzmarktkenner, Mitglied der Chefredaktion der Börsen-Zeitung und redaktioneller Leiter von INSIDE BÖRSENPLATZ. Von 2011 bis 2016 berichtete Sebastian als Financial Correspondent der Börsen-Zeitung regelmäßig von der Wall Street in New York und damit unmittelbar aus dem Herzen der Finanzwelt.